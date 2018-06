Irã diz que Israel se arrependerá de ataque à Síria O presidente do Conselho de Segurança Nacional do Irã, Saeed Jalili, declarou nesta segunda-feira, em visita as Damasco, que Israel vai se arrepender de sua "mais recente agressão" contra a Síria e afirmou que todo o mundo muçulmano deve estar pronto para defender o povo sírio.