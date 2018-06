Irã diz que não vai se desfazer de instalações nucleares O governo iraniano afirmou nesta terça-feira que não vai se desfazer de nenhuma de suas instalações nucleares. A declaração feita pelo vice-ministro de Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, indica que as negociações em Viena serão difíceis, já que a afirmação representa a rejeição de uma exigência central do P5+1, o grupo de países que negocia um acordo final a respeito do programa nuclear iraniano.