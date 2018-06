Irã diz que negociações avançaram pouco O presidente do Irã, Hassan Rouhani, pediu na sexta-feira um progresso mais rápido nas negociações com seis potências mundiais sobre o programa nuclear do país. As falas do líder iraniano ecoaram os comentários de outros diplomatas de que a rodada atual não conseguiu obter avanços substanciais em direção a um acordo até a data limite de 24 de novembro.