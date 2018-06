Irã diz que negociações sobre programa nuclear foram bastante construtivas

NOVA YORK - O ministro de Relações Exteriores do Irã, Javad Zarif, classificou de " bastante construtivas e substanciais" as negociações com as cinco nações permanentes no Conselho de Segurança da ONU e disse esperar ter atenuado qualquer preocupação com o teor das atividades de Teerã.

Zarif deixou claro nesta quinta-feira, 26, que seu país espera conquistar por meio de negociações a suspensão completa de todas as sanções internacionais impostas ao Irã devido à suas preocupantes atividades nucleares. Ele disse ver avanço no curto prazo. "Esperamos sermos capazes de avançar para resolver esse assunto de modo adequado", afirmou Zarif.

Zarif conversou com repórteres após ter se reunido com ministros de Relações Externas dos cinco membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU e Alemanha, no lado de fora da Assembleia Geral da ONU.

Zarif também conversou em separado com o secretário de Estado dos EUA, John Kerry, por alguns minutos. Fonte: Associated Press.