Irã diz que novas sanções dos EUA fecham permanentemente canal de diplomacia

TEERÃ - O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Abbas Mousavi, afirmou nesta terça-feira, 25, que as novas sanções impostas pelos Estados Unidos significam o "fechamento permanente" da via diplomática entre Teerã e Washington. A declaração foi veiculada nesta terça-feira, 25, pela agência de notícias estatal Irna.

No Twitter, Mousavi disse ainda que o governo americano "está destruindo todos os mecanismos internacionais existentes para garantir a paz e a segurança mundial".

Depois de impor sanções a mais de 80% da economia iraniana, o presidente Donald Trump assinou na segunda-feira, 24, um decreto com sanções adicionais ao Irã. A medida tem como alvo o líder supremo iraniano, o aiatolá Ali Khamenei, e seu gabinete, que, segundo Trump, são responsáveis pela "conduta hostil" do regime.

Segundo o presidente americano, o líder supremo e seu gabinete serão impedidos de acessar o sistema financeiro internacional. O governo dos EUA tem alegado que Khamenei tem uma vasta riqueza responsável principalmente pela manutenção da Guarda Revolucionária – a guardiã do regime.

O anúncio das novas penalidades ocorre em um momento de escalada de tensões com o país persa, agravado em parte pela preocupação de que Teerã esteja acumulando mais combustível nuclear. Na semana passada, a derrubada de um drone de vigilância americano pelo Irã quase desencadeou um ataque militar por parte dos Estados Unidos. / AP, AFP