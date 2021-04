Irã diz que sua instalação nuclear de Natanz foi alvo de ação 'terrorista'

TEERÃ - Um incidente na instalação nuclear Natanz do Irã, neste domingo, foi causado por um ato de “terrorismo nuclear”, disse a principal autoridade do país para assuntos nucleares, Ali Akbar Salehi, segundo a televisão estatal, acrescentando que Teerã se reserva ao direito de agir contra os responsáveis.

A rádio pública israelense Kan citou fontes da comunidade de inteligência, cujas nacionalidades não foram reveladas, dizendo que a agência de espionagem Mossad, de Israel, havia realizado um ataque cibernético contra a instalação. Não houve comentários oficiais de Israel sobre o incidente.

Mais cedo no domingo, o porta-voz da Organização de Energia Atômica do Irã disse que um problema com a rede de distribuição elétrica de Natanz havia causado o incidente, segundo a imprensa iraniana.

O porta-voz, Behrouz Kamalvandi, afirmou que o incidente não gerou mortes ou contaminação.

O incidente aconteceu um dia depois de Teerã inaugurar novas centrífugas de enriquecimento de urânio no local. A instalação permitiria ao Irã enriquecer mais rapidamente o urânio, cujo uso é proibido pelo acordo internacional sobre seu programa nuclear assinado em 2015.

A instalação, localizada no deserto da província de Isfahan, na região central, é peça central do programa de enriquecimento de urânio do Irã e é monitorada por inspetores da Agência Internacional de Energia Atômica, órgão supervisor da ONU.

“Embora condenemos essa ação desprezível, o Irã enfatiza que a comunidade internacional e a Agência Internacional de Energia Atômica precisam lidar com o terrorismo nuclear e se reserva ao direito de agir contra os responsáveis”, disse Salehi. Ele não entrou em detalhes.

A Rádio Kan, citando fontes de inteligência, disse que os danos em Natanz foram mais extensos do que relatados pelo Irã.

O presidente do país, Hassan Rouhani, inaugurou um conjunto de 164 centrífugas do tipo IR-6 e 30 IR-5, instaladas no complexo de Natanz, no centro do Irã, em cerimônia de videoconferência transmitida pela televisão estatal.

A televisão não transmitiu imagens das centrífugas, mas engenheiros de jaleco branco disseram, depois de receber a encomenda de Rohani, que começaram a receber urânio gasoso.

Os anúncios coincidem com as negociações em Viena entre o Irã e os demais estados que fazem parte do acordo de 2015 - China, França, Alemanha, Grã-Bretanha e Rússia - sobre como reintegrar os Estados Unidos ao pacto.

Na quarta-feira, 7, Rouhani declarou que "um novo capítulo" foi aberto a partir das negociações em Viena entre Teerã e a comunidade internacional para tentar salvar o acordo sobre o programa nuclear iraniano, enfraquecido desde que os Estados Unidos o abandonaram unilateralmente, em 2018 e restabeleceu as sanções econômicas e financeiras contra o Irã. / REUTERS