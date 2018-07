Irã diz que vai reagir a qualquer ataque de Israel O líder supremo do Irã, o aiatolá Khamenei, alertou que qualquer ataque de Israel será respondido rapidamente pela república islâmica e sugeriu que o programa nuclear do seu país não pode ser limitado por embargos de países do Ocidente. Os líderes ocidentais esperam um acordo diplomático que reduza as preocupações com as ambições nucleares iranianas, mas autoridades israelenses afirmam que todas as opções estão em aberto para tentar parar o enriquecimento de urânio pelo Irã.