Irã diz ter capturado vários espiões dos EUA Teerã, 8 - Uma rede de televisão estatal do Irã afirmou, citando o ministro de Inteligência do país, Heidar Moslehi, que o governo prendeu várias pessoas acusadas de espionar para os EUA e que tinham como objetivo sabotar as eleições parlamentares previstas para o início de março. O ministro, no entanto, não teria identificado os prisioneiros nem dito quantas pessoas foram detidas. As informações são da Associated Press. (Equipe AE)