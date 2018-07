Irã é autorizado a responder a ataques

Na quinta-feira, Obama afirmou à rede de televisão Canal 2, de Israel, que seu governo ainda prefere a diplomacia em vez da força, mas destacou que um Irã nuclear é "um alarme". Obama disse que o Irã está a cerca de um ano de desenvolver uma arma nuclear. O governo iraniano nega que esteja desenvolvendo tecnologia nuclear.

Jazayeri não forneceu mais detalhes. Os comentários dele foram postados no sepahnews.co, site da Guarda Revolucionária do Irã, a força militar mais poderosa do país. As informações são da Associated Press.