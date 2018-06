Irã e EUA negam negociações diretas sobre programa nuclear

Os governos do Irã e dos Estados Unidos negaram neste domingo a notícia veiculada por um jornal americano de que os dois países teriam concordado em dialogar sobre o programa nuclear iraniano.

"Nós não temos nenhuma discussão ou negociação com a América", disse à televisão iraniana Press TV o ministro das Relações Exteriores do Irã, Ali Akbar Salehi.

"As conversas são contínuas com o grupo P5+1. Além disso, não temos discussões com os Estados Unidos", afirmou, em referência ao grupo formado por Grã-Bretanha, China, França, Rússia, Estados Unidos e Alemanha.

A notícia havia sido dada pelo jornal New York Times, no sábado, citando fontes anônimas. Segundo o jornal, autoridades americanas e iranianas haviam concordado em dialogar após o dia 6 de novembro, quando serão realizadas as eleições americanas.

A Casa Branca disse que está preparada para se reunir com autoridades iranianas de forma bilateral, mas disse que não há nenhum plano no horizonte.

O Irã vem desenvolvendo tecnologia nuclear nos últimos anos. Segundo o governo de Teerã, a motivação do seu programa é apenas pacífica, de suprir o país com energia. No entanto, países ocidentais acusam o Irã de estar desenvolvendo secretamente armas nucleares.

No domingo, o governo americano também negou a notícia dada pelo New York Times. O porta-voz do Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos, Tommy Vietor, disse que a notícia não era verdadeira.

"Nós continuamos trabalhando... em uma solução diplomática, e dissemos desde o começo que estariamos preparados para encontrá-los de forma bilateral."

O tema é um dos principais na campanha eleitoral americana. Na segunda-feira, os candidatos Barack Obama e Mitt Romney realizarão o terceiro e último debate, cujo tema é política internacional.

Romney acusa Obama de não ser duro o suficiente nas negociações com o Irã. O presidente americano é contra um ataque às instalações nucleares do país.