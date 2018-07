Irã e Hezbollah formam milicianos pró-Assad, diz Israel O governo iraniano e o movimento xiita libanês Hezbollah formaram um exército com cerca de 50 mil milicianos sírios para ajudar as forças do regime de Bashar Assad a manter o líder no poder, afirmou ontem o chefe da inteligência militar de Israel, o major-general Aviv Kochavi.