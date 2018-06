Irã e potências definem data para negociações finais sobre programa nuclear

MOSCOU - As negociações entre o Irã e seis potências mundiais sobre um acordo de longo prazo com Teerã para conter partes do programa nuclear da República Islâmica em troca de um alívio nas sanções estão marcadas para o dia 18 de fevereiro em Nova York, disse um diplomata russo nesta sexta-feira, de acordo com a agência de notícias Interfax.

"Um entendimento foi alcançado e a próxima reunião ao nível de 'chefes políticos' vai ocorrer em 18 de fevereiro, em Nova York", disse Mikhail Ulyanov, chefe do departamento de segurança e desarmamento do Ministério das Relações Exteriores, segundo a Interfax.

Após o acordo assinado entre os dois países em novembro, o Irã começou neste mês a desativar partes sensíveis de seu programa nuclear em troca de um alívio nas sanções. O objetivo do pacto é em seis meses obter um acordo definitivo sobre o projeto atômico do Irã.

As negociações envolvem EUA, Rússia, China, Grã-Bretanha, França e Alemanha. /REUTERS