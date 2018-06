Irã e potências discutirão retomada de negociações

Ashton afirmou ter observado "energia e determinação" para a retomada das negociações entre Irã, Estados Unidos, Rússia, China, Reino Unido, França e Alemanha. Ela fez o anúncio depois de reunir-se hoje com o novo ministro das Relações Exteriores do Irã, Mohammad Javad Zarif.

A chanceler europeia disse que ela e sua equipe voltarão a se reunir com Zarif em outubro para dar continuidade às negociações. "Mantivemos uma discussão boa e construtiva", comentou ela. "Não precisamos entrar em detalhes. O propósito desta reunião foi estabelecer como seguiremos adiante."

Os Estados Unidos e alguns de seus aliados suspeitam que o Irã desenvolva em segredo um programa nuclear bélico. O Irã sustenta que seu programa nuclear é civil e tem finalidades pacíficas, como a geração de energia elétrica e o desenvolvimento de isótopos medicinais, reservando-se o direito de explorar a energia atômica de acordo com as normas do Tratado de Não-Proliferação Nuclear, do qual é signatário. Fonte: Associated Press.