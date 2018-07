Irã e potências nucleares marcam nova reunião para 23/5

Representantes do governo iraniano conversaram com autoridades dos cinco membros com assento permanente no Conselho de Segurança da ONU, além da Alemanha. Aston reconheceu que as conversas não avançaram em relação a nenhuma demanda específica para o Irã, a não ser que o país interrompa seu programa nuclear.

Mas a comissária da UE também destacou que as negociações hoje foram "construtivas" e parecem indicar que o Irã está realmente disposto a negociar. "Nós estamos esperando a próxima reunião para avançar de uma maneira bastante concreta", disse Ashton em uma coletiva de imprensa após a reunião. "Esse é um processo que, para ser bem sucedido, precisará ser sustentado". As informações são da Dow Jones.