Irã e potências vão se reunir em Viena na próxima semana, diz UE

BRUXELAS - As potências mundiais retomarão as negociações com o Irã em Viena nos dias 22 e 23, informou nesta quinta-feira, 16, a União Europeia, como parte dos esforços para se chegar a um acordo histórico que encerre a disputa sobre as ambições nucleares de Teerã.

"Uma reunião bilateral entre a diretora política da UE, Helga Schmid, e o vice-chanceler do Irã, Abbas Araghchi, vai abrir as conversas em 22 e 23 de abril, seguida por um encontro plenário de todos os diretores políticos do P5+1 e o Irã", disse a UE em comunicado, referindo-se ao grupo formado por Grã-Bretanha, China, França, Alemanha, Rússia e Estados Unidos. Especialistas técnicos das potências e do Irã também se encontrarão durante os dois dias de negociações.

As conversações têm como objetivo preparar terreno para a assinatura de um acordo definitivo sobre a questão até o fim de junho, depois que as partes chegaram a um pacto preliminar neste mês. / REUTERS e AP