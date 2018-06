Irã e Rússia discutem acordo de energia elétrica

A Rússia já está em negociações com o Irã para comercializar alimentos e outros bens por petróleo iraniano. O movimento é visto por alguns como uma tentativa da Rússia de assumir importante papel no mercado do Irã e afirmar sua influência internacional, à medida que aumentam as tensões entre o país e o Ocidente em função da intensificação da crise na Ucrânia.

Segundo comunicado publicado em seu site, o ministro de Energia do Irã, Hamid Chitchian, se reuniu com seu homólogo russo, Alexander Novak, para discutir o acordo relacionado aos negócios de energia. De acordo com a agência de notícias Mehr, eles incluíram no acordo a construção de usinas hidrelétricas e a possibilidade de a Rússia exportar 500 megawatts de eletricidade para o Irã.

Aliados políticos do Irã, a Rússia e a China têm renovado esforços para desenvolver os laços econômicos com o governo iraniano, depois de se sentirem ameaçados pelo acordo nuclear preliminar entre a república islâmica e o Ocidente.

Além disso, o governo russo está em negociações com o Teerã para negociar 500 mil barris por dia de petróleo iraniano por ativos russos. Fonte: Dow Jones Newswires.