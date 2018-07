Irã e União Europeia reúnem-se em 24 de julho

Vão encontrar-se Helga Schmid, representante da chefe de política externa da UE, Catherine Ashton, e Ali Bagheri, vice negociador para questões nucleares do Irã. O porta-voz de Ashton, Michael Mann, afirmou nesta segunda-feira que os dois vão discutir como as diferenças entre os países podem ser mitigadas. O encontro deles será seguido por um "contato" entre Ashton e principal negociador do Irã, Saeed Jalili.

Os Estados Unidos e outros cinco países querem que o Irã interrompa o enriquecimento de urânio, que pode produzir tanto combustível para reatores quanto armas nucleares. Teerã se recusa, dizendo que seu programa nuclear tem fins pacíficos. As últimas conversas convocadas por Ashton falharam em aproximar os dois lados. As informações são da Associated Press.