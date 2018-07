Irã elogia morte de Kadafi e pede fim da missão da Otan O governo do Irã elogiou nesta sexta-feira a morte de Muamar Kadafi e disse esperar que o desaparecimento do ex-governante líbio leve a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) a encerrar sua intervenção no país magrebino, informa a agência France Presse (AFP).