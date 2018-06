Irã empresta quadro de Pollock a museu japonês O Irã emprestou ao Museu Nacional de Arte Moderna de Tóquio o quadro mais valioso do pintor americano Jackson Pollock. Avaliada em US$ 250 milhões, a obra faz parte do acervo do Museu de Arte Contemporânea do Irã. A obra foi comprada pela mulher do xá do Irã, deposto em 1979, e "nacionalizada" pelos aiatolás ao tomarem o poder.