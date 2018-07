Irã envia submarino para o Golfo Pérsico

TEERÃ- O Irã está utilizando um dos seus submarinos de fabricação russa no Golfo Pérsico, alguns dias depois de os Estados Unidos e mais de duas dezenas de aliados terem iniciado exercícios navais nas proximidades, reportou a emissora de TV estatal iraniana nesta terça-feira, 18.

O Taregh-1 juntou-se à esquadra iraniana no porto de Bandar Abbas, sul do país, após ter passado por uma reforma neste ano. É um dos três submarinos classe Kilo Russo, que Teerã adquiriu no início dos anos 90. A reportagem também mostrou a inauguração do que afirmou ser o casco de um destroier, o Sahand, que deve ser lançado no futuro próximo.

"As Forças Armadas devem ser atualizadas de tal forma que ninguém seja capaz de violar a fortaleza reforçada do Irã", afirmou o líder supremo do país, aiatolá Ali Khamenei. Ele disse também que o Irã não tem intenção de invadir outros países.

As informações são da Associated Press.