Irã: Esboço de acordo pode ser concluído amanhã O ministro das Relações Exteriores do Irã, Mohammad Javad Zarif, afirmou hoje à emissora norte-americana de televisão CNN que já é possível começar a redigir um esboço do acordo sobre o programa nuclear de seu país de modo a sanar às preocupações de todos os envolvidos nas negociações. Ainda de acordo com o chanceler iraniano, é possível que a redação seja concluída amanhã, quando ele se reunirá em Genebra com a comissária de Relações Exteriores da União Europeia (UE), baronesa Catherine Ashton, que chefia a delegação de seis países que negocia com Teerã.