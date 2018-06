Irã espera implantar acordo nuclear no fim de janeiro

Em novembro o Irã assinou um acordo para suspender partes do programa nuclear por seis meses em troca de algum alívio nas sanções ao país, enquanto um acordo de longo prazo ainda é costurado.

Os comentários foram publicados na véspera da terceira rodada de negociações técnicas entre representantes do Irã e dos EUA, Reino Unido, França, China, Rússia e Alemanha.

As conversas entre os especialistas têm como objetivo estabelecer as linhas gerais para implantar o acordo nuclear alcançado em Genebra. No entanto, o vice-ministro alertou que as negociações "não são tão fáceis". "Os negociadores estão avançando lentamente, à medida que há desentendimentos sobre a interpretação de alguns elementos do acordo", afirmou.

No acordo de novembro, o Irã concordou em recuar ou congelar parte das atividades nucleares por seis meses em troca de um alívio limitado e gradual das sanções comerciais.

A primeira rodada de negociações técnicas, em Viena, foi interrompida no começo de dezembro quando os EUA ampliaram a "lista negra" para entidades que colaboram com Teerã. A segunda rodada foi suspensa pela proximidade do Natal. Fonte: Dow Jones Newswires.