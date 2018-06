Irã está pronto para ajudar Iraque, diz presidente

"Vamos estudar se existe uma demanda por ajuda ao Iraque. Até hoje, nenhum pedido específico de ajuda foi feito. Mas estamos prontos para ajudar com base no direito internacional", disse Rouhani em uma coletiva de imprensa. "A entrada das nossas forças (no Iraque) para realizar operações não foi levantada até o momento. É improvável que tais condições surjam."

O Irã construiu fortes laços políticos e econômicos com o Iraque desde que a invasão de 2003 liderada pelos EUA, que derrubou o governo sunita de Saddam Hussein. Depois disso, muitos xiitas iraquianos influentes, incluindo o primeiro-ministro Nouri al-Maliki, passaram algum tempo na República Islâmica.

Rouhani sugeriu também que os militantes sunitas que tomaram as cidades no norte do Iraque nesta semana estão ligados a políticos iraquianos que perderam as eleições parlamentares realizadas em abril, além de envolverem também partidários de Saddam Hussein e militantes sunitas.

"Os derrotados (nas eleições) recorreram às balas. Este é um grave erro", disse Rouhani. Fonte: Associated Press.