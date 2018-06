Irã está pronto para deter ataque, diz líder supremo

TEERÃ - O líder supremo do Irã, aiatolá Ali Khamenei, assegurou nesta sexta-feira, 12, que o exército de seu país está preparado para deter qualquer ação militar estrangeira e recomendou aos inimigos da república islâmica que abandonem "qualquer ideia de invasão".

"A prontidão das Forças Armadas iranianas é tamanha (...) que deterá o inimigo de levar adiante qualquer ideia de invasão", disse Khamenei, citado pela televisão estatal iraniana, durante visita a uma base militar no nordeste iraniano. O aiatolá, que tem a palavra final sobre todos os assuntos de Estado no Irã, disse que seu país "não pretende invadir nenhum outro, mas não sucumbirá a nenhum ataque ou agressão".

As declarações do aiatolá Khamenei vêm à tona em um momento no qual aumenta a tensão no Oriente Médio em meio a rumores sobre os preparativos de um ataque preventivo de Israel contra o programa nuclear do Irã.

Os Estados Unidos e seus aliados acusam o Irã de desenvolver em segredo um programa nuclear bélico. Teerã assegura que suas usinas atômicas têm fins estritamente pacíficos, como a geração de energia elétrica e a pesquisa de isótopos medicinais, estando de acordo com o Tratado de Não-Proliferação Nuclear (TNP), do qual é signatário.

As informações são da Associated Press