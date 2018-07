Irã está pronto para passar 'experiencia' para sírios, diz vice O vice-presidente para assuntos externos do Irã, Ali Saeedlou, disse que seu país está preparado para fornecer "experiência e competência" ao regime do presidente Bashar Assad. De acordo com a agência Irna, Saeedlou, descreveu as duas nações aliadas como "poderosas" e decisivas para a estabilidade global.