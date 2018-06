Irã estende horário de votação presidencial

"Por ordem do ministro do Interior (Mostafa Mohammad Najjar), as urnas permanecerão abertas até 21h (13h em Brasília)", disse um comunicado do Ministério divulgado pela mídia iraniana.

Foi a segunda extensão do horário da votação. Mais cedo, Najjar já havia anunciado uma ampliação de duas horas no horário que os eleitores teriam para votar. Segundo a lei presidencial do Irã, as urnas ficam abertas por 10 horas, com a possibilidade de extensões. Fonte: Dow Jones Newswires.