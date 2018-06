Irã: exportação de petróleo atinge maior nível em um ano

De acordo com relatório mensal da Agência Internacional de Energia, o Irã exportou em média 1,16 milhão de barris de petróleo em janeiro e, com base em estimativas preliminares, permaneceu neste nível em fevereiro. Em 2013, o país exportou em média 1 milhão de barris da commodity por dia.

Se o ritmo do aumento das exportações do petróleo iraniano for mantido, o número vai superar o limite de exportação estabelecido pelo acordo interino sobre o programa nuclear alcançado em 20 de janeiro. O acordo entre o Irã e seis grandes potências prevê que a exportação de petróleo iraniana não supere a marca de 1 milhão de barris por dia ao longo de seis meses.

Os compradores asiáticos de petróleo do Irã estão se tornando mais tranquilos para importar a commodity porque os riscos políticos diminuíram no país, disseram traders estrangeiros. As importações de petróleo iraniano pela Índia aumentaram em 175 mil barris por dia em janeiro, para 415 mil barris por dia, mais do que compensando o recuo das importações do produto na China e no Japão no mesmo período, onde as importações caíram em 45 mil barris por dia e 40 mil barris por dia, respectivamente.

Em fevereiro, as importações de petróleo do Irã subiram em 155 mil barris por dia e em 145 mil barris por dia, respectivamente, compensando menores vendas para a China e para a Índia. Fonte: Dow Jones Newswires.