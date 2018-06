Irã expressa condolências pela morte do rei Abdullah

TEERÃ - O Irã, comandado por um regime xiita, expressou nesta sexta-feira, 23, condolências pela morte do rei saudita Abdullah bin Abdulaziz, chefe de uma monarquia sunita, segundo a agência oficial iraniana Tasnim. As relações entre Teerã e Riad têm sido tensas desde que a Revolução Islâmica de 1979 levou clérigos xiitas ao poder, marcando o início de uma oposição ao reinado sunita conservador saudita.

"O ministro das Relações Exteriores Mohammad Javad Zarif irá à cerimônia para o funeral do rei em Riad", informou a agência, citando a porta-voz da chancelaria, Marziyeh Afkham.

Zarif já tinha planos para visitar a Arábia Saudita anteriormente, mas adiava a viagem em uma forma de protesto à recusa de Riad, maior produtor de petróleo do mundo, em reduzir sua produção para tentar recuperar o preço do preço do barril do petróleo, em forte queda há meses.

Além disso, Teerã e Riad apoiam lados opostos em diversas guerras e disputas regionais como no Bahrein, Iêmen, Síria, Iraque e Líbano. No entanto, um assessor de segurança do líder supremo, aiatolá Ali Khamenei, disse na terça-feira que o Irã estava "pronto para restabelecer as conversações que abrangem toda a gama de interesses mútuos com a Arábia Saudita". / REUTERS