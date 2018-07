Irã fará combustível nuclear em 5 meses, diz ministro

Segundo ele, o combustível será feito com urânio enriquecido a 20% e será testado no reator de pesquisas nucleares do país, o qual atualmente é abastecido com urânio de baixo enriquecimento que foi importado da Argentina em 1993, informa a agência France Presse (AFP).

Funcionários iranianos disseram que as reservas de urânio argentino estão perto do fim e que precisam de urânio mais enriquecido para mover o reator, usado apenas para pesquisas médicas. Mas os Estados Unidos e vários países europeus questionam se o Irã possui tecnologia para produzir esse combustível. Os EUA e seus aliados também suspeitam que o programa nuclear iraniano tem como objetivo o enriquecimento de urânio para armar ogivas nucleares.

Saleh disse que ao redor de "70 quilos de urânio (enriquecido a 20%) foram produzidos no Irã" até agora, de acordo com o último relatório visto, de setembro. O Irã começou a enriquecer urânio a 20% em fevereiro de 2010.

As informações são da Dow Jones.