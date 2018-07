Irã fará exercício militar para proteger parque nuclear

Caças e bombardeiros serão utilizados, afirmou o general à agência oficial Irna, acrescentando que objetivo é simular "cenários inesperados" e testar a capacidade de "gestão de crise". De acordo com o comandante, a prioridade é proteger as instalações nucleares. O teste está marcado para ocorrer de 21 de setembro a 21 de outubro.

Ao mesmo tempo, o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, afirmou neste domingo que "a comunidade internacional não está impondo um limite claro para o Irã". Durante reunião com ministros, Netanyahu disse ainda que "o Irã não enxerga determinação da comunidade internacional em parar o programa nuclear do país." As informações são da Dow Jones.