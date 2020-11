Irã faz funeral de gala para cientista assassinado, acusa Israel e promete retaliação

TEERÃ - O Irã enterrou os restos mortais do importante cientista nuclear Mohsen Fakhrizadeh nesta segunda-feira, 30, em um ataque que tem sido atribuído a Israel e prometeu retaliação em um funeral digno dos maiores "mártires" da República Islâmica.

O funeral de Fakhrizadeh, assassinado na sexta-feira perto de Teerã em um ataque contra seu carro, começaram no Ministério da Defesa em Teerã. Um público limitado, composto principalmente por militares, assistiu à cerimônia em cadeiras ao ar livre para respeitar as medidas contra o coronavírus.

"Se nossos inimigos não tivessem cometido esse crime vil e derramado o sangue de nosso amado mártir, isso teria permanecido desconhecido", disse o ministro da Defesa, general Amir Hatami, que não conseguiu conter as lágrimas. “Mas hoje, aquele que até agora não era nada mais que um ídolo para seus alunos e colegas se revela para todo o mundo”, e essa é uma “primeira derrota” para “os inimigos”, acrescentou.

Os restos mortais de Fakhrizadeh foram homenageados na noite de sábado e domingo em dois dos principais locais sagrados xiitas do Irã (em Machhad e em Qom), antes de serem levados para o mausoléu do Imam Khomeini em Teerã, como foi feito em janeiro para o general iraniano Qasem Soleimani, morto em um ataque dos EUA no Iraque em janeiro de 2020. O retrato do general, também considerado "mártir", ficava próximo ao caixão ao lado do do cientista.

A Press TV, rede iraniana de língua inglesa, informou na segunda-feira que a arma usada na morte do cientista foi feita em Israel. “As armas coletadas no local do ato terrorista (onde Fakhrizadeh foi assassinado) trazem o logotipo e as especificações da indústria militar israelense”, disse uma fonte não identificada à emissora.

O almirante Ali Shamkhani, secretário do Conselho Supremo de Segurança Nacional, responsabilizou Israel e os 'Mujahedins do Povo', grupo considerado terrorista pelo Irã. "Foi uma operação complexa com recursos materiais eletrônicos, mas o elemento criminal é o regime sionista e Mossad".

Acusando Israel de querer causar o "caos", o presidente iraniano Hasan Rohani prometeu no sábado uma resposta ao assassinato de Fakhrizadeh "no devido tempo".

Orçamento duplicado

Após a morte de Fakhrizadeh, Hatami revelou que o cientista era um de seus vice-ministros e chefe do Departamento de Pesquisa e Inovação de Defesa, observando que havia feito "um trabalho considerável" no campo da "defesa anti-atômica".

O governo afirmou que "dobrou o orçamento" do órgão para continuar no caminho traçado pelo "médico mártir", anunciou o general Hatami no funeral, negando que Fakhrizadeh tenha participado de um programa nuclear militar como acusou o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu.

A oração da morte foi liderada por Ziaoddine Aqajanpour, representante do guia supremo Ali Khamenei, no Ministério da Defesa. "Seremos pacientes diante desses desastres, vamos resistir; mas nossa nação exige punição decisiva em uma só voz" contra os responsáveis ​​pela morte de Fakhrizadeh, disse Aqajanpour, falando em nome do iraniano número um. Inimigo jurado do Irã, Israel não reagiu oficialmente às acusações das autoridades iranianas.

Política externa

Desde o anúncio da vitória de Joe Biden nas eleições presidenciais dos Estados Unidos, o presidente Rohani multiplicou os sinais de abertura que mostram sua disposição de salvar o que puder do acordo nuclear de 2015. Este pacto internacional oferece a Teerã um relaxamento das sanções internacionais em troca de garantias, verificadas pelo Organismo Internacional de Energia Atômica, atestando o caráter pacífico de seu programa nuclear.

Mas o país ameaçou retaliar desde que o presidente Donald Trump retirou unilateralmente os Estados Unidos do acordo em 2018 e retomou as sanções econômicas. Biden disse que deseja que os Estados Unidos voltem a este acordo. / AFP