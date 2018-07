Irã faz testes secretos de mísseis, acusa Reino Unido

Teerã teria realizado pelo menos três testes secretos de mísseis balísticos de médio alcance, desde outubro

LONDRES

- O ministro das Relações Exteriores do Reino Unido, William Hague, afirmou nesta quarta-feira, 29, que o Irã realizou testes com mísseis balísticos durante um programa de 10 dias de manobras militares públicas. Hague disse à Câmara dos Comuns que houve experimentos secretos com mísseis e lançadores de foguetes.

O Irã realiza exercícios militares de 10 dias, em uma aparente mostra de força. Ontem, o país disparou 14 mísseis em testes públicos. Londres acredita, porém, que Teerã também realizou pelo menos três testes secretos de mísseis balísticos de médio alcance, desde outubro.

O Irã e as potências ocidentais estão em meio a uma disputa por causa do programa nuclear iraniano. Os Estados Unidos e seus aliados insistem que o país busca desenvolver armas nucleares, porém o Irã alega ter apenas fins pacíficos. As informações são da Associated Press.