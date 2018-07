Irã impede sobrevoo de Angela Merkel sobre país O voo da chanceler alemã Angela Merkel para a Índia foi atrasado por aproximadamente duas horas com a recusa do governo do Irã de permitir que o avião sobrevoasse o país. O porta-voz alemão, Steffen Seibert, disse que a decisão iraniana forçou o avião em que viajava Merkel a circular sobre a Turquia cerca de duas horas durante a rota de sua visita oficial a Nova Délhi. Seibert classificou o episódio como uma violação dos privilégios diplomáticos que Merkel nunca tinha experimentado antes.