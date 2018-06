Irã informa primeira morte pelo vírus da Mers no país

A vítima é uma mulher de 53 anos de Kerman, cidade do sudeste do Irã, afirmou o funcionário do Ministério da Saúde do país, Mohammad Mahdi Gouya, conforme a agência. Segundo ele, o sistema imunológico da vítima estava fragilizado e ela não resistiu à doença.

Na quarta-feira, Gouya havia informado que duas irmãs em Kerman contraíram o vírus, conforme o jornal local Hamshahri. O governo não esclareceu como as duas mulheres foram infectadas. Fonte: Associated Press.