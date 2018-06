Irã inicia exercício militar de grandes proporções

O líder das forças terrestres do Exército, o general Ahmad Reza Pourdastan, disse à TV que as manobras têm como objetivo a "transferência de experiências" para os soldados iranianos mais jovens.

A reportagem informou que o exercício durará uma semana e será realizado em cerca de 527 mil quilômetros quadrados na parte norte do Oceano Índico, Mar de Omã e na parte leste da passagem, pela qual passa um quinto do petróleo do mundo.

A parte inicial do exercício inclui atividades das unidades terrestres no sudeste do Irã nesta quinta-feira e amanhã. A força área e a Marinha iniciarão os exercícios durante o fim de semana. Na semana passada, o Irã disse que as unidades da poderosa Guarda Revolucionária participariam do exercício e novas armas seriam testadas. Fonte: Associated Press.