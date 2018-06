Irã inicia manobras navais no Estreito de Ormuz

Segundo as informações, a manobras tiveram início na madrugada desta sexta-feira e envolvem navios de guerra, submarinos, jatos e veículos anfíbios, também chamados de hovercrafts.

As manobras acontecem no momento em que o Ocidente aumenta a pressão, em razão do programa nuclear iraniano. O Ocidente suspeita que o objetivo do programa é produzir armas nucleares, o que Teerã nega.

O Irã tem ameaçado fechar o estreito em represália às sanções ocidentais, mas não tem falado sobre o assunto nos últimos meses.

A emissora disse que o governo advertiu os demais navios que permaneçam longe do local até 3 de janeiro. As manobras são realizadas numa área de cerca de 1 milhão de quilômetros quadrados, que engloba o Estreito de Ormuz, a parte norte do Oceano Índico e o Mar de Omã. As informações são da Associated Press.