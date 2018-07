Irã inicia suas eleições legislativas

As eleições para preencher os 290 assentos no parlamento estão sendo boicotadas pelos principais oposicionistas do Irã e por grupos reformistas - cujos líderes estão sob prisão domiciliar.

Esta é a primeira votação de âmbito nacional desde 2009, que reelegeu Ahmadinejad e provocou protestos generalizados da oposição, que apontou fraude no pleito. Após os protestos, o governo partiu para uma repressão sangrenta.

Observadores internacionais não foram autorizados pelas autoridades a entrar no país. O governo está determinado a mostrar a grande afluência às urnas como um sinal de apoio popular ao regime. As informações são da Dow Jones.