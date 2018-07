Irã: Khamenei critica 'interferência' dos EUA na Síria

Khamenei também expressou apoio a "qualquer tipo de reforma para o povo" da Síria, de acordo com o website da televisão estatal do Irã. Os comentários de Khamenei foram feitos pouco antes de uma reunião do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) que discutirá uma resolução sobre a situação política na Síria. O texto da resolução, ao qual a agência France Presse (AFP) obteve acesso, pede a renúncia de Assad, a passagem do poder ao vice-presidente e a formação de um governo de unidade nacional.

Como aliado regional da Síria, o regime iraniano está ao lado do governo de Assad, apesar da crescente condenação internacional ao uso da força. O chefe da inteligência dos EUA, James Clapper, disse hoje que o regime de Assad deverá entrar inevitavelmente em colapso por causa dos crescentes protestos.

As informações são da Dow Jones.