Irã lança segundo satélite em órbita, afirma televisão local

TEERÃ - O Irã lançou com sucesso um segundo satélite de fabricação própria em órbita, informou nesta quarta-feira, 15, a rede de televisão local al-Alam. "O Irã lançou um foguete de fabricação própria e o satélite Rasad 1 foi colocado em órbita", noticiou o canal local.

Em fevereiro de 2009, o Irã lançou Omid, seu primeiro satélite de pesquisas e comunicações. Na época, potências ocidentais viram com preocupação o lançamento do satélite, já que o foguete usado para isso poderia, eventualmente, servir também para transportar ogivas nucleares. O Irã, no entanto, negou a intenção de desenvolver armas atômicas, e disse que tanto seu programa nuclear quanto o programa de satélites são pacíficos.

Segundo a reportagem da al-Alam, o satélite Rasad será utilizado apenas para a transmissão de imagens e previsões meteorológicas. Com Reuters