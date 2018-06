Irã liberta 80 prisioneiros

O anúncio da libertação em massa de prisioneiros políticos ocorreu apenas algumas horas antes de o novo presidente do Irã, Hasan Rouhani, embarcar para Nova York, onde participará pela primeira vez da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU).

A libertação parece reforçar a impressão de que Rouhani contra com o aval do líder supremo do Irã, aiatolá Ali Khamenei, para buscar uma reaproximação com o Ocidente.

Antes de embarcar, Rouhani pediu aos líderes ocidentais que aceitem o caminho do diálogo e amenizem as duas sanções econômicas impostas a seu país como formar de "atingir objetivos conjuntos".

Também nesta segunda-feira, a baronesa Catherine Ashton, comissária de política externa da União Europeia (UE), anunciou que os ministros das Relações Exteriores das seis potências engajadas nas negociações sobre o programa nuclear do Irã se reunirão esta semana com representantes do governo da república islâmica em Nova York para discutir a retomada das conversações. Fonte: Associated Press.