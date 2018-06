Irã liberta ativista após 3 anos de prisão

Reza Khandan, marido de Nasrin, disse à Associated Press que as autoridades iranianas levaram sua esposa para casa e disseram que ela está livre. "Nós esperávamos que ela viesse para ficar por pouco tempo, mas eles disseram que ela agora está livre", relatou Khandan.

Enquanto isso, páginas de grupos de oposição ao governo iraniano na internet informaram, também nesta quarta-feira, que mais de dez prisioneiros foram libertados. Todos estavam presos por acusações relacionadas a crimes contra a "segurança pública" supostamente cometidos durante os protestos ocorridos depois das contestadas eleições presidenciais de 2009 no país.

Entre os prisioneiros libertados hoje está Mohsen Aminzadeh, que atuou como vice-ministro das Relações Exteriores durante a presidência do reformista Mohammad Khatami.

Por meio de nota, a Campanha Internacional Pelos Direitos Humanos no Irã elogiou as libertações e pediu ao presidente Hasan Rouhani que continua a adotar medidas concretas no sentido de contornar a "urgente crise de direitos humanos" no Irã. Fonte: Associated Press.