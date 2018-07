Irã marca eleições para junho de 2013

TEERÃ - O Ministério do Interior do Irã anunciou nesta sexta-feira, 7, que o país vai realizar eleições presidenciais no dia 14 de junho de 2013, para escolher o sucessor de Mahmoud Ahmadinejad, que está em seu segundo e último mandato. De acordo com um comunicado do ministério, divulgado pela agência estatal de notícias IRNA, as eleições presidenciais serão acompanhadas também por disputas municipais.

Na última corrida pela presidência, em 2009, a oposição reclamou de fraudes na reeleição de Ahmadinejad, motivo pelo qual foram realizados vários protestos em diversas partes do país e que foram ferozmente reprimidos pelo governo.

Em uma visita a Teerã no fim do mês passado, o secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), Ban Ki-moon, pediu que o governo libertasse todos os prisioneiros políticos, acrescentando que permitir a liberdade de expressão é especialmente importante antes das eleições presidenciais. O adversário de Ahmadinejad em 2009, o ex-primeiro-ministro Mir Hossein Mousavi, está em prisão domiciliar desde os protestos após a eleição.

O mesmo ocorre com o ex-presidente do Parlamento Mehdi Karoubi. "Durante minha visita eu cobrei que as autoridades libertem os líderes da oposição, os ativistas de direitos humanos e jornalistas, para criar condições para a liberdade de expressão e um debate aberto", comentou Ban na ocasião.

