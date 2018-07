Irã minimiza alerta dos EUA sobre Estreito de Ormuz

TEERÃ - O governo do Irã rejeitou nesta quinta-feira, 29, o aviso dos Estados Unidos contra o fechamento do Estreito de Ormuz. Um comandante da Guarda Revolucionária iraniana afirmou que "nossa resposta a ameaças são ameaças". "Não temos dúvidas sobre nossa capacidade de colocar em prática estratégias defensivas para proteger nossos interesses vitais. Vamos agir mais decisivamente do que nunca", disse o vice-comandante da Guarda, brigadeiro-general Hossein Salami, segundo a agência de notícias Fars.

Ontem, o Irã declarou que seria "realmente muito fácil" para o país fechar o Estreito de Ormuz, via crucial para o transporte de petróleo do Golfo Pérsico. Já a Quinta Frota dos Estados Unidos, sediada no Bahrein, deu um recado claro: não vai permitir o bloqueio do tráfego de navios por meio do Estreito de Ormuz.

Em entrevista na manhã de quarta-feira à iraniana Press TV, o almirante Habibollah Sayari, chefe da Marinha iraniana, disse que fechar o estreito seria mais fácil "que beber um copo d''água". "Mas hoje (ontem) não precisamos (fechar) o estreito porque nós temos o Mar de Omã sob controle, e podemos controlar o tráfego." Sayari falou no momento em que o Irã está no meio de exercícios navais de dez dias em águas internacionais, ao leste do Estreito de Ormuz, no Golfo de Omã.

As informações são da Dow Jones.