Irã: moderado segue na liderança em apuração O candidato centrista Hasan Rowhani, apoiado pelos reformistas, está com ampla vantagem na votação presidencial do Irã, informou o ministério do Interior do país. Com 36,6% da votação apurada, Rowhani contabiliza 50% dos votos, mais de três vezes do que seu rival mais próximo, o prefeito conservador da capital Teerã, Mohammad Baqer Qalibaf, que possui 15%.