'Irã não afeta relação Brasil-EUA', diz Burns Depois de afirmar que "parceiros não terão consenso sempre sobre todas as coisas", o vice-secretário de Estado americano, William Burns, declarou ontem, no Rio, que tanto o Brasil quanto os EUA coincidem que o programa nuclear do Irã não pode continuar sem que Teerã assuma a responsabilidade de submeter suas instalações à inspeção internacional.