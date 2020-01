Irã não descarta diálogo com Estados Unidos, diz Ministro das Relações Exteriores do país

IRÃ - O Ministro das Relações Exteriores do Irã disse em entrevista que o país não descarta a negociar com os Estados Unidos, mesmo depois do ataque do país com um drone que matou o alto general iraniano Qassim Suleimani. Mohammed Javad Zarif disse à revista alemã Der Spiegel que "nunca descartaria a possibilidade de as pessoas mudarem de abordagem e reconhecerem as realidades", em entrevista realizada na sexta-feira, 24, em Teerã.

As tensões entre Washington e Teerã aumentam desde 2018, quando o presidente Donald Trump retirou os Estados Unidos do acordo nuclear com o Irã. Desde então, o governo americano impôs novamente sanções severas que paralisaram a economia do Irã. No entanto, Zarif sugeriu que o Irã ainda está disposto a conversar, embora tenha reiterado a exigência anterior de seu país de que os Estados Unidos primeiro teriam que retirar as sanções.

"Para nós, não importa quem está sentado na Casa Branca, o que importa é como eles se comportam", disse ele, citado por Der Spiegel. "O governo Trump pode corrigir seu passado, suspender sanções e retornar à mesa de negociações. Ainda estamos na mesa de negociações. Eles foram os que partiram".

Em Washington, Trump rejeitou os comentários de Zarif em um tweet. "O ministro das Relações Exteriores do Irã diz que o Irã quer negociar com os Estados Unidos, mas quer que as sanções sejam levantadas", ele twittou. "Não, obrigado!" No entanto, Zarif sugeriu que o Irã também se preparasse para um conflito com os Estados Unidos, apesar de não oferecer detalhes.

"Os Estados Unidos causaram enormes danos ao povo iraniano", disse ele. "Chegará o dia em que eles terão que compensá-lo. Temos muita paciência." Ali Asghar Zarean, assistente do diretor nuclear do Irã, disse no sábado que as reservas iranianas de urânio enriquecido excederam 1.200 kg, valor muito superior ao permitido por um acordo nuclear de 2015 entre Teerã e potências mundiais.

"O Irã está acelerando suas reservas de urânio enriquecido", disse ele. A alegação não foi verificada pela agência nuclear das Nações Unidas. Após a morte de Soleimani, o Irã anunciou que não atenderia mais a nenhuma das limitações do acordo para suas atividades de enriquecimento nuclear. Ele então retaliou em 8 de janeiro, lançando mísseis balísticos contra duas bases no Iraque que abrigam tropas americanas, causando ferimentos entre 34 soldados de lá, mas nenhuma morte.

Em novembro, a Agência Internacional de Energia Atômica indicou que a reserva de urânio de baixo enriquecimento do Irã havia aumentado para 372,3 kg até 3 de novembro. O acordo nuclear limitou as reservas a 202,8 kg.

Trump argumenta que o acordo nuclear de 2015 deve ser renegociado porque não abordou o programa de mísseis balísticos do Irã ou sua participação em conflitos regionais. Os outros signatários do acordo nuclear (Alemanha, França, Grã-Bretanha, China e Rússia) têm lutado para manter o pacto em vigor. /AP