Irã não desistirá de direitos nucleares, diz Rowhani

"Nosso governo não vai desistir de nem um milímetro de seus direitos absolutos" sobre a questão nuclear, afirmou Rowhani.

Os comentários do presidente foram feitos antes de uma reunião, em Nova York no final do mês, entre o ministro de Relações Exteriores iraniano, Mohammad Javad Zarif, e a chefe de política externa da União Europeia, Catherine Ashton, sobre a retomada das negociações sobre o programa nuclear iraniano. Fonte: Dow Jones Newswires.