Irã não teme bombas, diz Ahmadinejad Em discurso a oeste de Teerã, o presidente iraniano, Mahmoud Ahmadinejad, declarou não temer um possível ataque militar do Ocidente. "A nação iraniana não tem medo de suas bombas, aviões e navios de guerra", afirmou. "A era da arrogância e do colonialismo passou. A era da irracionalidade ocidental também passará." O Irã está sob sanção dos países do Conselho de Segurança da ONU, que tentam forçá-lo a dar informações sobre a natureza de seu projeto nuclear. Embora o presidente dos EUA, Barack Obama, tenha indicado uma abertura diplomática para a questão - apoiada pelo aiatolá Ali Khamenei - as negociações estagnaram.