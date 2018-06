Irã não vai interromper programa nuclear, diz Netanyahu

Dias antes de mais uma rodada de negociações sobre o programa iraniano, Netanyahu disse que "nada seria melhor do que ver esta questão resolvida no âmbito diplomático", mas alertou que não identificou "nenhum sinal até agora de que o Irã esteja disposto a encerrar seu programa nuclear".

Os cinco membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU - China, Estados Unidos, França, Reino Unido e Rússia - e a Alemanha devem se reunir com o Irã na próxima quarta-feira, 23, para discutir o assunto em Bagdá, na capital iraquiana.

O Irã alega que seu programa tem fins pacíficos, como a produção de energia. O Ocidente e Israel, no entanto, suspeitam que os iranianos ambicionem desenvolver um arsenal atômico.

Depois de se reunir com o presidente tcheco, Vaclav Klaus, em Praga, Netanyahu acusou o Irã de usar as negociações para "ganhar tempo, da mesma forma que a Coreia do Norte fez durante anos", indo "de reunião a reunião com promessas vazias".

"O Irã é muito bom nesse jogo de xadrez", afirmou o premiê israelense. As informações são da Associated Press.