Irã: Novo chanceler defende direito à energia atômica

Durante sabatina no Parlamento, Zarif declarou que, sob seu comando, a diplomacia iraniana "não cederá um centímetro" em sua defesa do programa nuclear do país. Ao mesmo tempo, Zarif manifestou a intenção de reforçar as relações com os países da região e do resto do mundo.

Zarif foi indicado pelo novo presidente do Irã, Hasan Rouhani, para chefiar o Ministério das Relações Exteriores durante seu governo, iniciado na semana passada. A expectativa é de que o Parlamento endosse a escolha nos próximos dias.

Os Estados Unidos e alguns de seus aliados suspeitam que o Irã desenvolva em segredo um programa nuclear bélico. O Irã sustenta que seu programa nuclear é civil e tem finalidades pacíficas, como a geração de energia elétrica e a pesquisa de isótopos medicinais, estando de acordo com as normas do Tratado de Não-Proliferação Nuclear, do qual é signatário. Fonte: Associated Press.